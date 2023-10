Ue: ministro Esteri lituano Landsbergis a “Nova”, la guerra in Ucraina ha mostrato la forza dell’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra d’aggressione lanciata dalla Russia ha avuto un impatto anche sulla cooperazione regionale nell’Europa centrorientale. Il Triangolo di Lublino (Lituania, Polonia e Ucraina) è un formato “molto importante per noi”, “vincolato non solo dalla geopolitica e dalla comprensione della minaccia che rappresenta la Russia, ma anche dalla storia”, ha spiegato Landsbergis. “Attingiamo alle nostre esperienze storiche, che sono molto simili per ucraini, polacchi e lituani. Nella maggior parte dei casi, abbiamo fatto parte dello stesso Paese”. “Le nostre esperienze sono simili, il nostro pensiero è simile, la storia e tante altre cose”, ha sottolineato il diplomatico, osservando come questo fornisca un’ottima base per la cooperazione. Secondo Landsbergis, “quando si tratta di parlare con una sola voce in Europa e nella Nato, direi che nella Nato, sì, la geopolitica è il motore principale. Quindi si vedono i Paesi del Fianco orientale, nella maggior parte dei casi, dire qualcosa di simile. Dalla Romania fino all'Estonia, sentiresti che direbbero più o meno la stessa cosa. Stesse parole, stessa posizione”. Diversa e più difficile è la situazione nell’Unione europea, perché gli Stati membri “potrebbero avere interessi diversi, legati all’agricoltura, all’industria e da tante altre cose”, motivo per cui un formato come il Triangolo di Lublino,” offre la possibilità di dialogare, ma poi si formano diverse alleanze all'interno dell'Unione europea a cui stiamo assistendo, e non è necessariamente una cosa negativa”. Da questa prospettiva si potrebbe avere però un esempio di come potrebbe funzionare un’eventuale adesione dell’Ucraina alla Nato e all’Ue, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)