Ue: ministro Esteri lituano Landsbergis a “Nova”, la guerra in Ucraina ha mostrato la forza dell’Europa (3)

- La Lituania ha avuto forti tensioni con la Cina negli ultimi anni, un’esperienza che Vilnius ritiene esemplare di come Pechino possa provare a condizionare i propri partner. In questa prospettiva, secondo Landsbergis, l’Italia “ha tutto il diritto sovrano di prendere decisioni” come quella relativa al mancato rinnovo del memorandum sulla Belt and Road Initiative (BRI, o Nuova via della seta), senza ripercussioni. Nessuna nazione “dovrebbe essere vittima di bullismo, o punita”, per “decisioni sovrane”. “Questo è il mondo che dovrebbe essere difeso, in cui i Paesi possono prendere queste decisioni” senza timori, “perché non hanno fatto del male a nessuno”. “Non posso dare un consiglio al governo italiano. Sanno cosa stanno facendo. Hanno in mente il miglior interesse, ne sono sicuro, del Paese, e spetta assolutamente a loro decidere. Il punto è che gli affari esteri non dovrebbero subire alcuna ripercussione. Questo è il punto. La Lituania ha preso alcune decisioni. Abbiamo sofferto, ma abbiamo ricevuto sostegno anche dall'Italia. Gli italiani ci hanno sostenuto e di questo siamo grati. E anche senza questo, diciamo che la Lituania starà con l’Italia, qualunque sia la questione. Saremo al vostro fianco”, ha concluso Landsbergis. (Res)