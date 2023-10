Balcani: premier Macedonia del Nord, dobbiamo far parte di Ue il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord deve far parte dell'Unione Europea il prima possibile, in quanto partner fidato e Paese che ha fatto enormi passi avanti nel rinnovamento e nello sviluppo della democrazia e dei processi democratici negli ultimi sei anni. Lo ha riferito il premier macedone Dimitar Kovacevski al commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, incontratisi a margine del nuovo vertice del Processo di Berlino di Tirana, in Albania, dedicato all'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali. (Seb)