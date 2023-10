Sanità: Sbrollini (Iv), tre miliardi di euro non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre miliardi di euro "che la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato per la sanità non bastano assolutamente. E lo dimostra il fatto che lo stesso ministro della Salute Schillaci ne aveva chiesti molto prudentemente 4. La proposta, studiata, di Italia viva è di dieci miliardi". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e Sanità di palazzo Madama. "Calcoli alla mano, che mettiamo a disposizione del governo, con 10 miliardi di euro si potrebbe uscire dall'emergenza liste d'attesa entro un anno. Visto che si è deciso di non provare a riaprire i termini per il Meccanismo europeo di stabilità - annuncia la parlamentare - daremo battaglia in parlamento presentando i nostri emendamenti e sperando di far cambiare rotta alla maggioranza. Sempre che sia possibile discutere la legge di bilancio in Senato e non si decida di procedere a colpi di fiducia". (Com)