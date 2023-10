Legge Bilancio: Calandrini (Fd’I), confermati aiuti a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in tempi record della manovra del Consiglio dei ministri dimostra come la maggioranza che sostiene il governo sia ben coesa e orientata verso obiettivi comuni. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. “Nonostante il momento storico e i problemi legati a decisioni dei governi precedenti – ha proseguito –, si tratta di una manovra seria, in cui non ci sono sprechi, ma che al contrario punta a mantenere il potere d'acquisto delle famiglie. È stato, infatti, confermato il taglio del cuneo fiscale e quello da quattro a tre degli scaglioni Irpef. L'effetto combinato di queste due misure non permetterà al reddito da lavoro di essere eroso. Diverse anche le misure per incentivare concretamente alla natalità”. “La manovra – ha concluso – va nella direzione giusta, soprattutto dove dispone che le madri con due figli e più non pagheranno i contributi a carico del lavoratore. Questo vuol dire che gli incentivi alla natalità non sono un freno al lavoro delle donne, al contrario: la volontà di questo governo è quella di rendere concretamente conciliabili le due cose, perché le donne non siano costrette a scegliere". (Rin)