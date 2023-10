Roma: Trancassini (Fd'I), tenere viva luce memoria, ricordo è monito alla civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi più che mai, in questo delicato e preoccupante contesto internazionale, non dimentichiamo l’orrore del rastrellamento del Ghetto di Roma. É necessario tenere viva la luce della memoria affinché il ricordo del martirio di tanti innocenti resti un monito permanente alla nostra civiltà”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini in occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma. (Com)