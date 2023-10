Legge Bilancio: Urso, bene misure per sostenere potere d'acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Bene le misure per sostenere il potere d’acquisto di lavoratori, pensionati, famiglie e per l'occupazione femminile. Lo dichiara in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Con il taglio al cuneo fiscale, le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, la perequazione delle pensioni e le misure per le famiglie e per l'occupazione femminile si contrasta l'inflazione e si rilanciano i consumi, a beneficio del sistema produttivo”, sottolinea Urso, secondo cui "ci aspettiamo che il Patto Anti Inflazione abbia pieno successo: quasi 30 mila esercenti, commercianti e punti vendita della grande distribuzione hanno già aderito, insieme ai grandi marchi del made in Italy con i loro prodotti di eccellenza, e potranno dare un forte impulso alla riduzione dell'inflazione in questo ultimo trimestre del 2023. Poi le misure contenute nella Manovra per il 2024 rilanceranno il potere di acquisto di lavoratori e famiglie". (Rin)