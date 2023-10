Scozia: Partito nazionale scozzese rivede strategia per referendum su indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) ha apportato un cambiamento nella sua strategia indipendentista, affermando che rivendicherebbe un "mandato" per un nuovo voto sulla separazione dal Regno Unito qualora dovesse ottenere la maggioranza dei seggi scozzesi alle prossime elezioni generali del Paese. Il premier scozzese e leader dell'Snp, Humza Yousaf, ha ottenuto un forte sostegno alla conferenza annuale del suo partito per questo nuovo approccio, che rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente strategia che richiedeva che l'Snp ottenesse oltre il 50 per cento dei voti scozzesi in un'elezione generale per ottenere il mandato per negoziare un nuovo referendum. Questa decisione è stata presa in risposta al rifiuto del governo di Londra di concedere all'Snp i poteri per indire un secondo referendum sull'indipendenza scozzese, nonostante la perdita dell'Snp nel primo referendum del 2014. (Rel)