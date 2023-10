Legge Bilancio: Furgiuele (Lega), avanti tutta sul ponte sullo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora è ufficiale, nella manovra c'è la copertura per il ponte sullo Stretto. Dal Consiglio dei ministri di stamattina escono ancora conferme sulla serietà e l'impegno che il ministro Matteo Salvini sta mettendo per portare avanti un progetto innovativo, che guarda al futuro del Paese. Alla faccia dei gufi, che fino ad oggi hanno continuato a fare sterile polemica". Lo dichiara, in una nota, il deputato e vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele. (Com)