Medio Oriente: premier Libano, nessun interesse ad aprire fronte nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano rimane solidale al popolo palestinese, ma non ha alcun interesse ad aprire un fronte nel sud del Paese al confine con Israele. Lo ha riferito il primo ministro libanese Najib Miqati secondo quanto riferito oggi dalla stampa della terra dei cedri. “I libanesi non potrebbero sopportare un conflitto. Continuiamo a lavorare dietro le quinte per non diffondere il panico”, ha detto il premier, spiegando che il governo è al lavoro “per mantenere la calma in Libano e per allontanare dal Paese le ripercussioni della guerra in corso a Gaza”.(Lib)