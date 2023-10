Roma: cantiere piazza Cinquecento, stasera si spostano i taxi, nei prossimi giorni tocca ai bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si spostano stasera i taxi su piazza dei Cinquecento in occasione dei lavori che hanno preso il via oggi. Questa mattina i tecnici di Anas e Ferrovie dello Stato hanno svolto un sopralluogo nell'area di cantiere e hanno chiarito le modifiche alla circolazione delle auto bianche per le prossime settimane. I taxi entreranno e usciranno dalla piazza utilizzando il corridoio di via Enrico De Nicola, la strada sarà a doppio senso di marcia, i taxi avranno punti di raccolta e di discesa dedicati ai clienti. Successivamente arriveranno modifiche anche per i bus: tutti i mezzi entreranno su piazza dei Cinquecento sulla carreggiata paralleva a via Enrico De Nicola, incolonnati marceranno in un'unica direzione verso l'ingresso centrale della stazione, faranno fermata alle pensiline a ridosso con via Giolitti e imboccando via Giolitti usciranno dalla piazza e si immetteranno nella circolazione per raggiungere le destinazioni previste. La disciplina provvisoria per taxi e bus è in divenire, in relazione ai cantieri che procederanno a fasi: eventuali nuovi aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi giorni. (segue) (Rer)