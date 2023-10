Roma: cantiere piazza Cinquecento, stasera si spostano i taxi, nei prossimi giorni tocca ai bus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo molo taxi dovrebbe essere pronto tra gennaio e febbraio del 2024 e sarà allestito a ridosso dell'area in cui ora è predisposto quello provvisorio: prevederà una rotatoria a ridosso con la stazione, sulla destra dell'uscita principale, dando le spalle all'ingresso di piazza dei Cinquecento. I taxi entreranno e usciranno da questo corridoio. Il nuovo capolinea dei bus, invece, sarà in direzione opposta al nuovo molo taxi, prevederà una razionalizzazione degli stalli di fermata. "Da stasera i taxi non passeranno più sotto la pensilina della stazione ma si fermeranno in un piazzale adiacente collegato con un percorso pedonale e privo di barriere architettoniche. Lo spostamento dei taxi è funzionale sia al capolinea provvisiorio sia per la costruzione di un nuovo molo taxi che sarà sempre su via De Nicola, correrà parallelamente alle Mura Serviane e consentirà la salita dei passeggeri sotto la pensilina", ha spiegato Paolo Nardocci, responsabile del procedimento su Piazza dei Cinquecento per Anas. "Per quanto riguarda gli autobus di linea, la cantierizzazione della piazza prevede una fase in cui verrà realizzato un capolinea molto più accostato alla pensilina, avvicinando tutte le linee alla pensilina per liberare il piazzale su cui dovrà essere sviluppato il progetto approvato in conferenza dei servizi", ha aggiunto. (Rer)