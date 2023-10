Legge Bilancio: Sbardella (Fd'I), da governo manovra virtuosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro ogni previsione dei soliti profeti di sventura, il governo Meloni vara una manovra virtuosa che punta a salvaguardare le fasce medio-basse. Sosteniamo le famiglie e le imprese con la conferma del taglio del cuneo fiscale, perché la vera sfida, nonostante l'inflazione, è continuare a mettere in campo azioni per la crescita. Arriva il più alto investimento mai previsto per la Sanità che sarà focalizzato sull'abbattimento delle liste d'attesa". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella. "Mi fa strano a questo punto ascoltare le critiche del Movimento cinque stelle alla premier Giorgia Meloni - ha continuato il parlamentare -. Sommessamente ricordo che il governo Conte, tranne che per l'eccezione di risorse per fronteggiare la pandemia, ha definanziato il settore, assegnando al Sistema sanitario nazionale meno risorse rispetto ai livelli programmati. A questo punto non prendiamo lezioni da chi ha governato e non si è preoccupato delle liste di attesa o da chi sostiene che questo governo voglia smantellare il Ssn a favore dei privati, perché dallo stanziamento in manovra si evince chiaramente quanto questo governo voglia assicurare il diritto alla salute a tutti i cittadini sostenendo appunto il servizio sanitario pubblico". (Rin)