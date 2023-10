Legge Bilancio: Siracusano, governo vicino ai bisogni reali del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella approvata dal Consiglio dei ministri “è una legge di bilancio sostenibile e pragmatica, vicina ai bisogni reali del Paese, e attraverso la quale il governo prosegue in modo efficace il percorso intrapreso un anno fa a palazzo Chigi”. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Una finanziaria da 24 miliardi, dieci dei quali andranno al taglio del cuneo fiscale: l'esecutivo interviene riducendo il costo del lavoro per i redditi bassi e medio-bassi che avranno ogni mese in media circa 100 euro in più in busta paga”, ha proseguito Siracusano, sottolineando che c’è “grande spazio anche al sostegno alle famiglie, con un miliardo di euro per favorite la natalità. Asili nido gratis dal secondo figlio in poi, decontribuzione per le madri con più di due figli, per le quali lo Stato pagherà i contributi a carico del lavoratore, e un mese in più di congedo parentale retribuito al 60 per cento”. “Vengono stanziati cinque miliardi di euro per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e oltre tre miliardi di euro per la sanità, con l'obiettivo primario di abbattere le liste d'attesa. Ci sono, infine, i primi fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina - che comunque, come tutte le opere pubbliche, è finanziato per l'intero ammontare con 12 miliardi di euro - e le rivalutazioni per le pensioni minime degli over 75. La maggioranza si conferma coesa e responsabile ed è pronta ad affrontare il percorso parlamentare della manovra". (Rin)