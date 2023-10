© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "mente sulla pelle e sulla salute dei cittadini. Nella manovra appena approvata non c'è traccia di un vero adeguamento della spesa per la sanità in linea con gli altri Paesi europei: significa favorire la sanità privata, negando cure a chi è più in difficoltà". Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan. (Rin)