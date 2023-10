Nepal: ambasciata a Tel Aviv ha preso in consegna i corpi di cinque delle dieci vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata del Nepal a Tel Aviv ha preso in consegna cinque dei dieci cadaveri dei cittadini nepalesi uccisi in Israele negli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Katmandu, rivelando anche i nomi delle vittime: Narayan Prasad Neupane, Lokendra Singh Dhami, Ganesh Kumar Nepali, Dipesh Raj Bist e Ashish Chaudhary. I dieci nepalesi uccisi erano studenti di agraria dell’Università di Sudurpaschim che si trovavano nel kibbutz di Alumim, vicino alla Striscia di Gaza, nell’ambito di un programma di studio. Altri quattro sono rimasti feriti, uno dei quali è stato rimpatriato. Un altro, di nome Bipin Joshi, risulta disperso. Il governo nepalese ha rimpatriato 254 connazionali, rientrati il 13 ottobre, su 503 che hanno fatto richiesta di rimpatrio. Secondo il ministero degli Esteri del Nepal ci sono attualmente circa 265 studenti e 4.500 lavoratori nepalesi in Israele.(Inn)