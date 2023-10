Cultura: 340 mila visitatori per le Giornate Fai d'Autunno, a Milano in fila per Banca d'Italia e Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 340 mila i visitatori che hanno partecipato alla doicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno che si è appena conclusa: migliaia di persone hanno dedicato il fine settimana alla scoperta o riscoperta del patrimonio di storia, arte e natura del nostro Paese. Fra i 700 luoghi aperti, quello più visitato è stato il Real Albergo dei Poveri a Napoli. A pari merito, al secondo posto, il Palazzo del Governo di Bari insieme a Palazzo Pallavicino a Parma. Il terzo posto della classifica si trova in Abruzzo a Chieti con il Palazzo dei D’Avalos a Scerni e arte fiorita di Gaetano Paloscia. In quarta e quinta posizione si trovano due luoghi di Milano: la sede della Banca d'Italia e Palazzo Diotti, sede della Prefettura. Archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e aree interne: tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che gli appassionati volontari della Fondazione, vera forza motrice di questa iniziativa, affiancati da novemila Apprendisti Ciceroni – studenti delle scuole italiane formati per l’occasione – hanno svelato al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di crescita personale. Le Giornate FAI d’Autunno 2023 si confermano dunque, insieme all’edizione primaverile, il più importante evento di piazza dedicato al nostro ineguagliabile patrimonio culturale e paesaggistico. Un’eccezionale opportunità di conoscenza, arricchimento e apprendimento, capace di sorprendere e affascinare sempre più cittadini. (Com)