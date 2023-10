© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per noi la priorità quest’anno è il rinnovo del contratto del comparto sicurezza perché non si può più accettare una realtà in cui un poliziotto prende sei euro l’ora di straordinari. Su questo bisogna intervenire”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. (Rin)