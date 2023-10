Spagna: leader indipendentista Eh Bildu Otegi, foto con Sanchez apre un'altra fase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La foto della delegazione del partito indipendentista basco Eh Bildu con il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, nell'ambito delle consultazioni per la sua investitura apre "un'altra fase politica, anche se alcuni non vogliono". Lo ha detto il coordinatore generale di Eh Bildu, Arnaldo Otegi, in un'intervista a "Etb1". "È stato un incontro di grande importanza, perché abbiamo incontrato il presidente del governo e il segretario dell'organizzazione del Partito socialista operaio spagnolo, Santos Cerdan, in modo del tutto normale", ha evidenziato l'esponente pro-indipendenza. Allo stesso modo, il coordinatore generale di Eh Bildu ha assicurato che, se inizierà una nuova legislatura dopo l'investitura di Sanchez a presidente del governo, il dibattito sul problema nazionale e sul modello territoriale "sarà sul tavolo nell'interesse dei baschi". (Spm)