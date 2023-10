Ue: Eurostat, import-export in calo nel mese di agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto di quest'anno, rispetto all'agosto 2022, tutti gli Stati membri hanno registrato una diminuzione delle esportazioni, tranne cinque. I cali maggiori sono stati registrati in Grecia (-24,5 per cento), Estonia (-23,1 per cento), Bulgaria (-22,7 per cento), Lettonia (-22,3 per cento), Lituania (-21,8 per cento) e Belgio (-21,3 per cento). L'aumento maggiore è stato registrato a Cipro (+55,2 per cento). Per quanto riguarda le importazioni extra-UE, il quadro osservato è simile. Su base annuale, la maggior parte degli Stati membri ha registrato una diminuzione, mentre tre Stati membri hanno registrato un aumento delle importazioni. Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Belgio (-28,0 per cento), Lituania (-27,9 per cento), Finlandia (-25,7 per cento), Croazia (-24,6 per cento), Lettonia (22,8 per cento), Irlanda (-21,6 per cento) e Italia (-20,9 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati osservati a Malta (16,5 per cento) e Cipro (+12,4 per cento). (Beb)