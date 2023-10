Regno Unito: Sunak esporrà in Parlamento la risposta britannica alla crisi israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, parlerà alla Camera dei Comuni per illustrare la risposta del governo alla crisi in corso in Medio Oriente. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Sunak ribadirà "la totale condanna" degli attacchi compiuti dal movimento islamista palestinese Hamas e definirà "l'approccio del governo alla crisi in corso di evoluzione". Illustrerà inoltre l'assistenza che il Regno Unito sta fornendo a Israele, gli sforzi per sostenere i cittadini britannici coinvolti dalle violenze e la risposta alla situazione umanitaria a Gaza. Nei giorni scorsi il governo aveva dichiarato che almeno 17 cittadini britannici sono scomparsi o deceduti negli attacchi di Hamas. Il ministro degli Esteri James Cleverly ha dichiarato che almeno dieci persone potrebbero essere ostaggio dal movimento terroristico. (Rel)