- “Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili: l’obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo è gratis. Si tratta di circa 150-180 milioni per rafforzare il fondo”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. (Rin)