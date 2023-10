Digitale: canale Whatsapp Tgcom24 il più seguito con oltre un milione di iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già 1.030.000 gli iscritti al nuovo canale WhatsApp di Tgcom24, il più seguito in Italia. Il servizio appena partito - si legge in un comunicato di Mediaset - sta trasformando lo strumento di messaggistica utilizzata in tutto il mondo in una piattaforma che consente anche di ricevere notizie e aggiornamenti direttamente dai propri mezzi di informazione di riferimento. TgCom24, contemporaneamente a "New York Times", "Cnn", "Bbc News" e altre grandi testate mondiali, è stato tra i primi ad aprire su WhatsApp il proprio canale dedicato, che è il primo in Italia a superare quota 1 milione di iscritti. Il nuovo servizio, semplice e immediato, permette agli utenti di Whatsapp di essere sempre aggiornati con le notizie di Tgcom24: articoli, video, fotogallery, infografiche e una selezione delle news di giornata. Ogni utente che usa Whatsapp può aderire gratuitamente al nuovo servizio cliccando sulla funzione “Aggiornamenti” e poi su “Trova canali” selezionando Tgcom24.(Com)