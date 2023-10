Legge Bilancio: Meloni, ne sono fiera, segnale di serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto fiera del lavoro fatto, di questa manovra, e del fatto che c’è un governo che non spreca risorse in mille rivoli ma le concentra su obiettivi chiari che cerca di perseguire. Mi pare il segnale di maggiore serietà che si può dare agli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. (Rin)