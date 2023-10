Imprese: Urso, in Cdm importanti misure a supporto diretto del sistema produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Nel Cdm di oggi sono state approvate una serie di misure rilevanti per le imprese, a supporto diretto del sistema produttivo, di chi investe e chi produce in Italia, anche per favorire il reshoring”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Cdm in riferimento ai provvedimenti contenuti nei decreti cosiddetti “Anticipazioni Finanziarie” e “Fiscalità internazionale”. (Rin)