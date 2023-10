Russia: incidente stradale nel territorio del Litorale causa due vittime e 30 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus turistico che si dirigeva dalla Cina a Ussurijsk, città nel territorio del Litorale, è caduta in un fosso. Come ha riferito il ministero della Salute russo, l'incidente ha causato due vittime e almeno 30 feriti che sono stati portati in ospedale. Il dicastero ha precisato che quattro persone saranno evacuate per essere ricoverate in istituzioni sanitarie di Vladivostok. La procura del territorio del Litorale ha riferito che, secondo una versione preliminare, l'autista ha perso il controllo dell'autobus. (Rum)