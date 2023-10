© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le liste d’attesa sono una vergogna nazionale e abbiamo deciso di assestare un colpo decisivo perché non si può morire” per i ritardi negli esami medici. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. (Rin)