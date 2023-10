Imprese: Mimit, rifinanziata per il 2023 la Nuova Sabatini, credito con un’unica tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 50 milioni di euro utilizzabili da subito per il 2023, viene rifinanziata la nuova legge Sabatini. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) al termine del Consiglio dei ministri. “La novità più rilevante di questa misura – prosegue la nota del Mimit – è che il finanziamento sarà reso fruibile per le imprese richiedenti in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate”. “La misura sostiene gli investimenti in beni strumentali effettuati da micro, piccole e medie imprese facilitando l’accesso al credito con tassi di interesse agevolati. È un provvedimento che assume ancora più rilevanza nel contesto attuale, con la stretta sui tassi applicata dalla Bce nell’ultimo anno. Nella Legge di Bilancio – conclude la nota – sarà poi rifinanziata la legge Sabatini per il 2024”. (Rin)