Sardegna: Camera commercio Cagliari, voucher per micro, piccole e medie imprese

- È stato pubblicato oggi nel sito della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano il bando per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese denominato ‘Doppia Transizione digitale ed ecologica – Anno 2023’. L’entità massima dell’agevolazione - concessa in regime di de minimis e secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda - non può superare il 70 per cento delle spese ammissibili. Dal momento della pubblicazione sarà possibile per le imprese caricare la domanda su Telemaco, il servizio di sportello telematico delle Camere di Commercio, mentre l'invio è previsto per il 27 ottobre. La dotazione finanziaria complessiva è di 150mila euro, ma la Camera di Commercio si riserva di integrare ulteriormente le risorse con un successivo atto. (Rsc)