Torino: inflazione stabile ma rispetto ad anno precedente +6,2 per cento

- L'Indice dei prezzi a Torino si mantiene stabile con un +0,1 per cento rispetto al mese precedente. Ma osservando il confronto con lo stesso periodo del 2022 l'aumento è del 6,2 per cento. A crescere maggiormente sono i beni energetici con un +1,3 per cento rispetto al mese precedente e +9,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono in calo invece rispetto al mese precedente i beni alimentari (-0,3 per cento) e i trasporti (-2,5 per cento). (Rpi)