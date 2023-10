Cina-Thailandia: premier Thavisi a Pechino accompagnato da grade delegazione imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha intrapreso oggi un viaggio ufficiale in Cina in occasione del forum della nuova Via della seta in programma da domani a Pechino. La visita appare la prosecuzione ideale del viaggio che il primo ministro ha concluso la scorsa settimana a Hong Kong e in diversi Paesi del Sud-est asiatico, e di quello del mese scorso negli Stati Uniti, entrambi tesi a promuovere gli investimenti esteri nell’economia thailandese. Thavisin, che si tratterrà in Cina per quattro giorni, è accompagnato a Pechino da una delegazione di 50 rappresentanti del settore privato di almeno 20 grandi e piccole imprese tailandesi. Il primo ministro avrà un incontro di cortesia con il presidente cinese Xi Jinping e parteciperà a incontri bilaterali con il primo ministro Li Qiang e Zhao Leji, presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo. (segue) (Fim)