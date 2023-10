Cina-Thailandia: premier Thavisi a Pechino accompagnato da grade delegazione imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un forum sulla Via della seta verde, Thavisin porrà in evidenza le priorità della Thailandia per la decarbonizzazione, la finanza verde e la conservazione. Ad altri due forum sulla connettività e sull'economia digitale parteciperanno il ministro thailandese dei Trasporti, Suriya Juangroongruangkit, e quello dell'Economia e della Società digitale, Prasert Chantararuangthong. In parallelo, la Commissione per gli Investimenti ospiterà un forum sugli investimenti tra i settori privati tailandese e cinese. La Cina è il principale partner commerciale della Thailandia e ha mantenuto relazioni con il governo e i principali conglomerati del Paese del Sud-est asiatico quando i rapporti di Bangkok con l'Occidente si sono raffreddati durante le interruzioni al governo democratico. Tuttavia, a causa del calo dell'attività economica in Cina, gli investimenti in Thailandia sono rallentati quest'anno dopo l'annuncio di progetti di grande portata nel settore dei veicoli elettrici e dello sviluppo delle batterie nel 2022. Nei primi otto mesi del 2023 la Cina è scesa al terzo posto tra i principali investitori esteri in Thailandia dopo il Giappone e Sigapore. (Fim)