Argentina: Medio Oriente, Fernandez parla con familiari dei connazionali sequestrati da Hamas

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha sostenuto un incontro virtuale con i familiari degli argentini sequestrati dal movimento palestinese Hamas, a seguito dell'attacco del 7 ottobre. Nel corso dell'incontro, riportano i media, Fernandez ha riportato il dialogo avuto "il giorno stesso dell'attacco", con il presidente israeliano Isaac Herzog e informato i familiari di quanto il governo sta facendo per cercare di riportare in libertà le persone sequestrate. Un compito "molto complesso", ha riconosciuto Fernandez ricordando che i 16 connazionali di cui non si ha notizia sono ostaggio di "terroristi" con cui non si ha nessun dialogo. Nella "Striscia di Gaza l'Argentina non ha nessun contatto, non abbiamo nessuna rappresentanza diplomatica", ha insistito. (segue) (Abu)