Argentina: Medio Oriente, Fernandez parla con familiari dei connazionali sequestrati da Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità "assoluta" per Buenos Aires è quella di "trovare una soluzione per riportarli sani e salvi a casa", cercando un modo per raggiungerli: "Stiamo lavorando a fondo con l'intelligence israeliana". Quanto alla condanna dell'attacco, per il governo argentino "non esistono margini di dubbio". "È inammissibile, imperdonabile, inqualificabile che sia successo un fatto simile. L'unica cosa che facciamo è condannare l'atteggiamento che ha avuto questo gruppo terroristico. Non si può tollerare quanto accaduto, permettere la morte, la privazione della libertà e la scomparsa, anche momentanea delle persone", ha detto. (Abu)