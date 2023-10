Legge Bilancio: Lupi, recepita nostra richiesta di un miliardo in più per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- La richiesta di Noi moderati "è stata condivisa da Giorgia Meloni e dagli alleati e recepita: un miliardo in più in legge di Bilancio per le famiglie italiane. Si qualifica ancor di più il contributo di Noi moderati in favore della famiglia e delle politiche per la natalità, fondamentali e strategiche soprattutto in una fase così delicata. In legge di Bilancio ci saranno misure importanti per la conciliazione lavoro-famiglia. Le donne con due figli fino a dieci anni, infatti, non pagheranno contributi in busta paga perché saranno interamente a carico dello Stato, con un significativo aumento netto di stipendio". Lo ha detto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, che ha aggiunto: "E’ stato, inoltre, potenziato il congedo parentale con un ulteriore mese al 60 per cento ed è stato rafforzato il fondo per gli asili nido. Pur in una situazione economica che ha imposto una manovra con pochi margini di spesa, abbiamo mantenuto questo impegno preso con i cittadini perché crediamo che le famiglie siano un pilastro fondamentale della nostra società e che il contrasto alla denatalità sia un obiettivo strategico per il nostro Paese". (Rin)