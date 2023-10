Imprese: Mimit, più certezza e più tempo per credito imposta “ricerca e sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più certezza e più tempo per il credito d’imposta ‘ricerca e sviluppo’. La misura approvata oggi consente di allineare temporalmente il sistema di certificazione del credito d'imposta, approvato il 15 settembre scorso e operativo dal prossimo anno, con i termini per il possibile riversamento che vengono prorogati al 30 giugno 2024”. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) al termine del Consiglio dei ministri. “In questo modo – conclude la nota – l'Albo dei certificatori, appena istituto, potrà dare certezza su chi ne abbia davvero diritto”. (Rin)