Olimpiadi 2026: Zanella-Bonelli (Avs), sventato rischio di nuovi sprechi

- "L’annuncio di Giovanni Malagò era atteso, non ci sono le condizioni per garantire le gare di bob se non a costi ambientali ed economici altissimi. Avevamo chiesto al governo, con un nostro ordine del giorno sottoscritto alla unanimità dalla Camera, una soluzione alternativa alla pista di Cortina proprio perché speravano in scelte più ragionevoli, mentre il ministro Salvini ha continuato a sostenere, con la sua consueta leggerezza, che si dovesse costruite la pista proprio a Cortina: se ne dovrà fare una ragione, fosse per lui cementificherebbe l’ultimo cm quadrato verde rimasto libero". Lo dichiarano Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, e Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, i quali aggiungono: "Questa vicenda dimostra che avevamo ragione nel dire che la pista a Cortina era uno spreco di denaro pubblico ad altissimo impatto ambientale, per questo siamo stati attaccati, ma oggi le nostre ragioni sono vincenti". (Rin)