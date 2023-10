Etiopia-Cina: premier Ahmed ricevuto da omologo Li a Pechino, focus su rafforzamento cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed è stato ricevuto dall'omologo cinese Li Qiang a Pechino, dove si è recato per partecipare al forum sulla Nuova via della Seta che si terrà domani e dopodomani, 17 e 18 ottobre. Il premier, riferisce l'emittente etiope "Fana", è stato accolto con una cerimonia ufficiale di benvenuto e ha tenuto colloqui con la controparte che si sono focalizzati su come rafforzare la cooperazione economica tra Etiopia e Cina. Secondo la fonte etiope, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che entrambi i Paesi sono economie in via di sviluppo ed emergenti che possono cercare modi per crescere insieme. Ahmed, da parte sua, ha condiviso i molteplici obiettivi di crescita del governo etiope e i risultati ottenuti finora in materia di sviluppo. (Res)