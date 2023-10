Imprese: Mimit, meno imposte per chi torna a produrre in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei ministri “vengono definite disposizioni importanti sul tema del reshoring, con l’abbattimento del 50 per cento delle imposte per le imprese che decidono di tornare in Italia dall’estero con i propri impianti di produzione”. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) al termine del Consiglio dei ministri. “Al contempo – prosegue la nota – viene previsto per le imprese fruitrici di tale incentivo l’obbligo di restituzione di quanto ricevuto ove delocalizzassero nuovamente le attività, nelle modalità previste nel recente decreto sugli asset strategici convertito in legge dal Parlamento”. “Sì al reshoring – conclude –, no alle delocalizzazioni”. (Rin)