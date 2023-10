© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È evidente che il quadro e la congiuntura hanno reso problematica la costruzione del bilancio. Il peso superiore degli interessi del debito pubblico si è fatto sentire e ci sono delle variabili che in questo momento non sono ponderabili”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. (Rin)