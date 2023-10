Medio Oriente: premier romeno, 250 cittadini con doppia cittadinanza a Gaza hanno chiesto aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 250 romeni con doppia cittadinanza residenti nella Striscia di Gaza hanno chiesto l'aiuto dello Stato. "Sono convinto che per loro si troverà una soluzione": lo ha detto il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, in un'intervento a "Prima News". "Abbiamo anche noi dei connazionali nella Striscia di Gaza con doppia cittadinanza. Abbiamo circa 250, che hanno già chiesto aiuto al ministero degli Esteri, all'ambasciata, al consolato. Durante tutto questo periodo viene mantenuto il contatto con loro. Fino a questo momento nessuno, nessun cittadino, non necessariamente con la doppia cittadinanza romeno-israeliana, nessuno, ha lasciato la Striscia di Gaza. Non sono ancora stati raggiunti una mediazione, un compromesso, una formula su come ciò avverrà. Sono stati proposti alcuni corridoi verdi, ma non è stato possibile raggiungere questa discussione. Quello che posso confermare è che esiste una cellula di crisi che lavora 24 ore su 24", ha detto Ciolacu. (Rob)