Medio Oriente: premier romeno, evacuati 3 mila profughi ucraini da Israele

- La Romania è riuscita a evacuare 3 mila profughi ucraini da Israele. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu in un'intervento a "Prima News". Ciolacu ha detto che è stata una richiesta della Commissione europea e che lo Stato romeno non ha speso fondi per quest'operazione. Il capo dell'esecutivo ha aggiunto che solo circa 48 persone hanno chiesto di restare sul territorio della Romania. "Il fatto che l'Unione europea ci affidi incarichi come questi, dimostra che i nostri servizi, lo Stato romeno, hanno questa capacità, un fatto che dovrebbe renderci felici", ha detto Ciolacu. Il capo dell'esecutivo ha anche sottolineato che dei 3 mila ucraini, la stragrande maggioranza è transitata dalla Romania con altre destinazioni. "Si è trattato di un transito, mi sembra che circa 48 persone abbiano chiesto di restare in Romania", ha precisato Ciolacu. (Rob)