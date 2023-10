Montenegro: custodia cautelare di 30 giorni per 4 persone arrestate per scavo tunnel sotterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Podgorica, in Montenegro, ha ordinato la custodia cautelare di 30 giorni per le quattro le persone arrestate venerdì scorso con l'accusa di essere collegate al gruppo che ha scavato un tunnel sotterraneo nel deposito dell'edificio della Corte suprema della capitale montenegrina circa un mese fa. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui le manette per il fatto sono finora scattate per Kristina Bacovic, Marjan Vuljaj, Ivica Piperovic e Nikola Milacic. In precedenza per lo stesso fatto la Procura aveva presentato accuse penali per quattro cittadini serbi. Per loro è stato emesso un mandato di cattura. (Seb)