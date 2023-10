Roma: Paita (Iv), rastrellamento Ghetto crimine orribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 ottobre di 80 anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma: un crimine orribile, una ferita per il popolo ebraico, uno stigma per l'Italia. Lo scrive su X Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “Oggi che il popolo ebraico è nuovamente vittima di un attacco feroce, criminale, terrorista, oggi che Hamas come ieri il nazifascismo vorrebbe cancellarlo – prosegue –, essere fieramente e saldamente al fianco di Israele è un dovere". (Rin)