Cina-Russia: Lavrov incontra omologo Wang a Pechino, focus su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Pechino un incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo cinese, Wang Yi. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo, al centro dei colloqui la situazione in Medio Oriente. I ministri hanno anche discusso di vari "problemi regionali e internazionali". In particolare, Lavrov e Wang hanno parlato della sicurezza nella regione Asia-Pacifico, fermandosi su mantenimento della stabilità nella penisola coreana. Inoltre, gli omologhi hanno discusso "i problemi della crisi ucraina, compresi gli sforzi per risolverlo con metodi politico-diplomatici". I ministri degli Esteri dei due Paesi hanno sottolineato l'importanza di rafforzare lo stretto coordinamento tra Russia e Cina sulla scena internazionale, confermando il desiderio reciproco di approfondire la cooperazione nel quadro del lavoro in seno al gruppo Brics. (Rum)