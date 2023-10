Roma: mamma muore in incidente su Braccianese, 5 feriti gravi, 3 sono minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 39 anni è morta nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via Braccianense all'incrocio con via Villarbasse. Poco dopo le 16 si sono scontrate due auto: una Jeep Wrangler e una Lancia Y. Sul posto sono accorsi gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. La vittima viaggiava sulla Lancia Y insieme al marito e ai suoi due figli. Il marito, un uomo di 39 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale di bracciano, i due figli, un maschio di 11 anni e una femmina di 7 anni, in eliambulanza all'ospedale Gemelli in codice rosso. Nell'altro veicolo, la Jeep, viaggiavano un padre di 55 anni e la figlia di 15. L'uomo è stato portato al Sant'Andrea così come anche la ragazzina; entrambi sono in gravi condizioni. Disposti test alcolemici e tossicologici su entrambi i conducenti. Per i rilievi chiusa via Braccianense ambo le direzioni. (Rer)