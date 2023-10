Lavoro: ministero, ambiente di lavoro sano e sicuro tra i principi e i diritti fondamentali Oil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, la Convenzione Oil n. 155 del 1981, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori - con il relativo Protocollo del 2022 - definisce i princìpi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione. Chiede agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale, e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia. La Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro, ma anche alla collaborazione fra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell’ambito della sicurezza e dell’igiene. La Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, invece, fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare una politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. Si prevede un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza (Com)