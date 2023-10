Spagna: governo eleva previsioni crescita Pil 2023 al 2,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo uscente ha elevato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (Pil) di quest'anno al 2,4 per cento, tre decimi di punto percentuale in più rispetto alla precedente proiezione, mentre ha tagliato di quattro decimi di punto percentuale la stima di crescita economica per il 2024, portandola al 2 per cento. L'esecutivo guidato da Pedro Sanchez ha presentato alla Commissione europea il piano di bilancio per il 2024, che prevede un deficit di circa il 3 per cento per il prossimo anno e un rapporto debito pubblico/Pil inferiore al 110 per cento entro il 2023 (108,1 per cento). Le stime suggeriscono che il Pil spagnolo nella seconda metà dell'anno subirà un rallentamento dovuto alla contrazione monetaria, principalmente attraverso il rallentamento dei consumi privati a causa dell'impatto diretto dell'inasprimento delle condizioni monetarie. (Spm)