Medio Oriente: Marocco, migliaia di persone manifestano a Rabat a sostegno dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di marocchini sono scesi in piazza ieri a Rabat per partecipare a una manifestazione a sostegno del popolo palestinese e della sua causa. Lo hanno riferito i media marocchini. Il corteo è partito da piazza Bab al Had e si è diretto verso la sede del Parlamento scandendo slogan si sostegno al popolo palestinese. Alcuni manifestanti hanno inoltre dato fuoco a bandiere israeliane e chiesto la fine della normalizzazione tra il Regno e lo Stato ebraico “il più presto possibile”. (Res)