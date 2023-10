Roma: Calenda, 80 anni fa rastrellamento Ghetto, dovere del ricordo oggi più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi, 80 anni fa, le SS entravano nel ghetto di Roma per deportare 1022 persone, tra cui tantissime donne e bambini: tornarono vivi solo 16 di loro. In questi giorni di dolore, il dovere del ricordo si rende ancora più forte: per questo oggi saremo alla Marcia della Memoria, che parte dal Campidoglio alle 17:30, organizzata dalla comunità ebraica e da Sant'Egidio". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social.(Rin)